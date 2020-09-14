В полиции рассказали подробности смертельного ДТП с «Геликом» в Алтайском крае

Авария произошла в 19:45 минут на 6 км автодороги Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай.
Водитель 1970 года рождения за рулем Mercedes Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21070 под управлением водителя 1990 года рождения.
В «семерке» были также пассажиры — мужчина 1967 года рождения и женщина 1993 года рождения.
Все находившиеся в отечественном авто погибли на месте.
Водителю Mercedes медики оказали помощь, госпитализация ему не потребовалась.
Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если это деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Санкция этой статьи предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.