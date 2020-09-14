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Происшествия

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП с «Геликом» в Алтайском крае

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с Mercedes Gelandewagen и «семеркой», сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. ДТП в Бийском районе 12 сентября унесло жизни трех человек.

ДТП на Солтонской трассе.
ДТП на Солтонской трассе.
Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

Авария произошла в 19:45 минут на 6 км автодороги Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай.

Водитель 1970 года рождения за рулем Mercedes Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21070 под управлением водителя 1990 года рождения.

В «семерке» были также пассажиры — мужчина 1967 года рождения и женщина 1993 года рождения.

Все находившиеся в отечественном авто погибли на месте.

Водителю Mercedes медики оказали помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если это деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Санкция этой статьи предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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