13 февраля
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Происшествия

В полиции рассказали подробности спасения 15-летнего подростка, который залез на башенный кран в Барнауле

В Барнауле 13 февраля 15-летний школьник оказался на башенном кране около Оби. В пресс-службе ГУ МВД рассказали, как его удалось спасти.

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

Правоохранители рассказали, что утром ребенок ушел из дома в школу, но до нее не добрался. Родители узнали об этом и сразу же позвонили в полицию.

Старший лейтенант полиции Павел Матвеенко отправился к родителям. Вместе с матерью они дозвонились до ребенка и выяснили, что тот застряла на башенном крае «около Оби».

Полицейские поехал на речной вокзал, параллельно позвонив во все спасательные службы. Когда он прибыл на место, увидел наверху силуэт ребенка и поднялся к нему.

На самой высокой точке полицейский увидел подростка, который уже замерз. Выяснилось, что он провел на кране не менее часа. Осторожно взяв его на руки, мужчина спустился с ним в открытую кабину машиниста.

Вместе они дождались приезда спасателей, на мальчика надели страховку и спустили на землю. После этого передали бригаде скорой помощи для медицинского осмотра.

Мотивы случившего выясняют.

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