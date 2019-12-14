В поселке под Барнаулом активизировались догхантеры

Жители поселка Фирсово сообщили, что неизвестные травят собак — яд забрасывают даже во дворы. Причем происходит это уже несколько лет подряд, пишет ГТРК «Алтай».

Собаку местного жителя Анатолия Фролова кто-то накормил животное отравой. Полгода назад он подобрал на улице щенка, но все повторилось.

«Абсолютное большинство жителей посёлка — это совершенно нормальные, адекватные люди. Есть же такая поговорка, что паршивая овца всё стадо портит. Вот такие паршивые овцы имеются, к сожалению», — говорит он.

Яд разбрасывают на дороге, а иногда и за заборы.

Жители поселка собирают документы для обращения в полицию. Когда отравителей поймают, им будет грозить лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.