В Прикамье на химзаводе произошел взрыв

6 мая в 10:00 местного времени в цехе № 1 химзавода «Азот» в Березниках (Пермский край) при проведении сварочных работ на вспомогательном производстве произошел взрыв.

Трое рабочих погибли на месте, один в состоянии средней тяжести отправлен в медицинское учреждение.

«Выбросов опасных веществ нет», — уточнили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Сейчас следователи производят выемку технической документации, видеозаписи камер наблюдения для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз, пишет ura.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).