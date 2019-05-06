В Прикамье на химзаводе произошел взрыв

Трое рабочих погибли на месте, один в состоянии средней тяжести отправлен в медицинское учреждение.
«Выбросов опасных веществ нет», — уточнили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Сейчас следователи производят выемку технической документации, видеозаписи камер наблюдения для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз, пишет ura.ru.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).