В Приморье из-за долгов за ЖКХ мужчина стал киллером

В Приморском крае мужчина согласился стать киллером в обмен на погашение своего долга за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, убийство заказал 27-летний мужчина, который решил избавиться от мужа своей возлюбленной. Знакомый заказчика согласился «пойти на дело» за необычную оплату — погашение около 19 тыс. рублей долгов за ЖКХ.

Оба мужчины выследили жертву, избили и задушили ремнем. После этого они забрали три тысячи рублей из кошелька мужчины, вывезли убитого на его же автомобиле в безлюдное место и сожгли его тело вместе с машиной.

Преступление раскрыли по горячим следам, так как уже на следующий день останки пострадавшего случайно нашел в лесу собиратель кедровых орехов.