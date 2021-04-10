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Происшествия

В Приморье охранник получил 20 ударов ножом и выжил

В Приморье перед судом предстанет 50-летний мужчина. Он обвиняется в том, что пытался убить своего коллегу, пишет «ВостокМедиа».

Нож.
Нож.
altapress.ru

Двое охранников дежурили ночью в одном из торговых центров Владивостока. Мужчины решили скоротать время за распитием горячительных напитков, однако один из них перебрал и стал вести себя неадекватно. Его напарник пытался уложить мужчину спать, а когда это не удалось, пригрозил вызвать полицию.

Услышав это, его приятель рассвирепел. Он схватил нож и принялся наносить им множественные удары по телу своего коллеги, пока тот не потерял сознание. Решив, что мужчина умер, охранник лег спать.

Однако, несмотря на 20 ножевых ранений, нанесенных в области грудной клетки, живота, лица и конечностей, приморец выжил — ему была своевременно оказана медицинская помощь.

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