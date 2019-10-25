В Приморье прохожие отбили восьмилетнюю девочку от педофила со спущенными штанами

Мама девочки 24 октября забила тревогу потому, что дочь не вернулась домой в положенное время. Женщина заявила об исчезновении в полицию. Правоохранители начали поиски, но первыми ребенка нашли жители.
Проходившие мимо мужчины увидели за гаражами незнакомца со спущенными штанами, удерживавшего ребенка. Парни связали и повалили его на землю.
Физически навредить девочке злоумышленник не успел.
По данным местного СК, задержанный мужчина ранее уже привлекался за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.
С ребенком работают психологи.