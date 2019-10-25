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Происшествия

В Приморье прохожие отбили восьмилетнюю девочку от педофила со спущенными штанами

В приморском городе Артем прохожие помешали мужчине изнасиловать восьмилетнюю девочку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Они повалили злоумышленника на землю и связали.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Мама девочки 24 октября забила тревогу потому, что дочь не вернулась домой в положенное время. Женщина заявила об исчезновении в полицию. Правоохранители начали поиски, но первыми ребенка нашли жители.

Проходившие мимо мужчины увидели за гаражами незнакомца со спущенными штанами, удерживавшего ребенка. Парни связали и повалили его на землю.

Физически навредить девочке злоумышленник не успел.

По данным местного СК, задержанный мужчина ранее уже привлекался за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

С ребенком работают психологи.

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