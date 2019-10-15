В приморском поселке взорвался водонагреватель. Погибла женщина

Взрыв водонагревателя мог стать причиной обрушения в жилом доме поселка Новонежино (Приморский край) ночью 15 октября, по факту смерти женщины в результате ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС .

«Возбуждено уголовное дело по статье 109 по факту смерти женщины 1975 года рождения. <…> По предварительной версии причиной трагедии стал неисправный титан в одной из квартир», — сказала старший помощник руководителя Следственного управления СК по Приморскому краю Аврора Римская.

Титан взорвался не в той квартире, где находилась погибшая.

Еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась.

Всего в подъезде проживали 19 человек, среди них 15 взрослых, четверо детей. Дом пятиэтажный, 90-квартирный, 6 подъездов, пишет bfm.ru.

Ранее глава Шкотовского района Виктор Михайлов информировал, что причиной обрушения мог быть подрыв боеприпаса.

Новонежино — поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Население поселка превышает 2 тыс. человек.