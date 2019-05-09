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Происшествия

В районе барнаульского аэропорта произошел пожар

9 мая рядом с территорией аэропорта им. Г. Титова произошел пожар. В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю сообщили altapress.ru, что горел склад ангарного типа.

Пожар около аэропорта в Барнауле.
Пожар около аэропорта в Барнауле.
vk.com/barneos22

На снимках, выложенных в паблике Barnaul 22, видно: огонь полыхал недалеко от самолета. Однако в пресс-службе МЧС подчеркнули, что склад расположен вдалеке от строений и огонь ничему не угрожал. ЧП оперативно ликвидировано.

«На данный момент известно, что горел склад с удобрениями. Огонь погашен», — уточнил Андрей Поздняков, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, что ранее на площади Советов в Барнауле произошел порыв водопровода. Сотрудники водоканала обещали устранить неполадки в течение дня.

Пожар около аэропорта в Барнауле.
Пожар около аэропорта в Барнауле.
vk.com/barneos22

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