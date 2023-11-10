10 ноября
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Происшествия

В районе подмосковной деревни рухнул мост

Обвалился мост через реку Пахра в Подмосковье, вместе с конструкцией в воду попал и автомобиль.

Обрушился мост под Подольском.
Обрушился мост под Подольском.
Mash

Как сообщает Mash, в районе подмосковной деревни Кутьино, которая находится под Подольском упал мост. Его собирались отремонтировать еще с конца 2022-го года.

В момент падения на мосту находилась машина, жизни пострадавшей, которая находилась за рулем, ничего не угрожает, ее везут в больницу.

По данным источника, проект уже был заказан за 6,3 млн рублей, но к работе так и не приступили.

Вопросом по реставрации моста занималась компания "Российские автомобильные дороги", которая и сделала заказ разработки проектно-сметной документации для капитального ремонта трассы А-107, в которую входит и обрушившийся мост.

Изначально на работы выделяли 4,7 млн рублей, но подрядчики на нее были не согласны, поэтому сошлись на 6,3 млн.

Жители подмосковной деревни не раз жаловались на плачевное состояние конструкции и просили отреставрировать мост, в ответ лишь отписки от властей.

Ранее мы рассказывали что происходит на мосту на Новом рынке в Барнауле.

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