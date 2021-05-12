В реке Ганг нашли около сотни неопознанных человеческих тел

Не менее 96 человеческих тел нашли в священных водах реки Ганг в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар, пишет Сноб со ссылкой на The Indian Express .

71 уже разложившееся тело выловили в Бихаре, еще 25 тел — в районе Газипур в соседнем штате Уттар-Прадеш. Некоторые тела были частично сожжены.

Местные жители обеспокоены, что это люди, умершие из-за COVID-19.

Власти обоих регионов отправили образцы ДНК на экспертизу и потребовали провести расследование.

В Уттар-Прадеше заявили, что в штате запрещено хоронить умерших в священных водах Ганга и этот запрет якобы соблюдается.

По данным ВОЗ на начало мая, на Индию приходилась почти половина всех новых случаев коронавируса и четверть смертей в мире. Больницы и крематории переполнились.