12 мая
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Происшествия

В реке Ганг нашли около сотни неопознанных человеческих тел

Не менее 96 человеческих тел нашли в священных водах реки Ганг в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар, пишет Сноб со ссылкой на The Indian Express.

Вода. Водоем. Река.
Вода. Водоем. Река.
СС0

71 уже разложившееся тело выловили в Бихаре, еще 25 тел — в районе Газипур в соседнем штате Уттар-Прадеш. Некоторые тела были частично сожжены.

Местные жители обеспокоены, что это люди, умершие из-за COVID-19.

Власти обоих регионов отправили образцы ДНК на экспертизу и потребовали провести расследование.

В Уттар-Прадеше заявили, что в штате запрещено хоронить умерших в священных водах Ганга и этот запрет якобы соблюдается.

По данным ВОЗ на начало мая, на Индию приходилась почти половина всех новых случаев коронавируса и четверть смертей в мире. Больницы и крематории переполнились.

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