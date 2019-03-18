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Происшествия

В реке Кузбасса найдены мертвыми двое детей

17 марта в Прокопьевске (Кемеровская область) пропали двое детей шести и семи лет, впоследствии их нашли мертвыми в реке рядом с домом.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Семья проживает в частном доме на берегу реки. Днем дети без присмотра гуляли на приусадебном участке.

Около 18:00 мать заволновалась, что детей нигде нет, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, начались поиски.

Следствие рассматривало все возможные версии произошедшего. По одной из них, дети могли скатиться к воде с возвышенности, не сумев затормозить. Также они могли слишком близко подойти к краю реки, лед просто обломился. В рамках расследования уголовного дела назначат судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти детей, пишет Тайга.инфо.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

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