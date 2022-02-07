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Происшествия

В реке нашли квадроцикл пропавшего бывшего замминистра юстиции

Бывший замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин пропал в подмосковном Одинцове.

МЧС. Квадроцикл.
МЧС. Квадроцикл.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Вечером 5 февраля он уехал на квадроцикле, накануне спасатели обнаружили следы квадроцикла, уходящие в разлом льда на Москве-реке, в десяти метрах от берега, сообщает ТАСС.

Квадроцикл чуть позже нашли в Москве-реке.

К поискам привлекли 30 человек и девять машин. Спасатели используют видеокамеры для обследования дна, уже изучено 1,5 тысячи квадратных метров, пишет bfm.ru.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту пропажи Ялунина.

Неделей ранее было найдено тело топ-меденжера «Газпрома» в элитном поселке.

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