В реке нашли квадроцикл пропавшего бывшего замминистра юстиции

Вечером 5 февраля он уехал на квадроцикле, накануне спасатели обнаружили следы квадроцикла, уходящие в разлом льда на Москве-реке, в десяти метрах от берега, сообщает ТАСС.

Квадроцикл чуть позже нашли в Москве-реке.

К поискам привлекли 30 человек и девять машин. Спасатели используют видеокамеры для обследования дна, уже изучено 1,5 тысячи квадратных метров, пишет bfm.ru.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту пропажи Ялунина.

Неделей ранее было найдено тело топ-меденжера «Газпрома» в элитном поселке.