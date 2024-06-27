В реке под Новосибирском третий день не могут найти тело маленькой девочки

25 июня 11-летняя школьница предупредила родителей о прогулке в парке, а сама отправилась на пляж и больше ее никто не видел. Верхняя одежда ребенка была найдена у берега. Водолазы дважды опускались на дно реки Бердь — поиски продолжаются, сообщает «КП - Новосибирск».

В Искитиме пляж реки Бердь последние три дня посвящены поискам 11-летней пропавшей школьницы. 25 июня она отпросилась у мамы на прогулку в парк и не вернулась. Последние свидетели рассказали, что видели ее купающейся с друзьями на пляже реки. При этом, факт смерти в воде никем не был увиден.

«Девочка отпросилась у мамы погулять в парк с подружкой и одноклассниками. Про пляж она ничего, естественно, не сказала. Они пошли на тот пляж, где купание запрещено — он со стороны Дома ветеранов. Купались ребятишки. Девочка перешла реку до мели в виде островочка. Спросила она у мальчишек: «Где здесь можно пройти, где не глубоко?» Они ей показали. И все. Мальчишки рассказали, мол, отвернулись ненадолго, повернулись — а ее уже нет», — рассказала «КП-Новосибирск» местная жительница Маргарита.

Поиски проводятся оперативно: водолазы обследовали дно, спасатели проверяли пляжи и близлежащие территории, но девочку найти не удалось. Местные жители и родители не теряют надежды: они уже обратились за помощью в полицию, социальные сети и «ЛизуАлерт».

Вторую попытку поисков водолазы предприняли 26 июня и опять безуспешно. Местная жительница, участвующая в поисках девочки, поделилась перспективностью поисков. Она полагает, что девочку найдут в ближайшее время:

«Подружки рассказали то же самое: Вероника просто исчезла, никто не видел, как она утонула. Одна из девочек позвонила ее маме и сказала, что Вероника пропала, после этого звонка и начались поиски. Мама не думала, что дочка пойдет на пляж. Сейчас у нее очень большое горе. Предположить, что она убежала в лес, увы, невозможно, так как телефон и одежда остались на берегу, в купальнике она тоже вряд ли могла куда-то пойти. С помощью «кошек» и лодок пытаются найти тело. Говорят, либо сегодня ночью, либо завтра утром найдут»

Поиски также проводит в ГУ ВД по области, они подтвердили, что им было направлено заявление о пропаже ребенка. Ребенка продолжают искать.

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