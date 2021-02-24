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25 февраля
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Происшествия

В Республике Алтай брат убил брата выстрелом в затылок

Тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением было найдено в селе Нижняя Талда Онгудайского района. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия сотрудники СК выяснили, что мужчина погиб от рук собственного двоюродного брата, сообщают «Новости Горного Алтая».

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

По версии следствия, 19 февраля потерпевший выпивал вместе со своим 38-летним двоюродным братом. После этого они вместе отправились в дом подозреваемого, где между ними с новой силой разгорелся давний спор.

Конфликт дошел до крайней стадии, и негостеприимный хозяин взял самодельное ружье и выстрелил брату в затылок. Пострадавший скончался на месте.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Стрелявший задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование данного дела продолжается. Для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося, проводится комплекс следственных действий, сбор и фиксация доказательной базы. Об этом корреспондентам НГА сообщили в СУ СК по Республике Алтай.

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