В Республике Алтай брат убил брата выстрелом в затылок

Тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением было найдено в селе Нижняя Талда Онгудайского района. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия сотрудники СК выяснили, что мужчина погиб от рук собственного двоюродного брата, сообщают «Новости Горного Алтая».

По версии следствия, 19 февраля потерпевший выпивал вместе со своим 38-летним двоюродным братом. После этого они вместе отправились в дом подозреваемого, где между ними с новой силой разгорелся давний спор.

Конфликт дошел до крайней стадии, и негостеприимный хозяин взял самодельное ружье и выстрелил брату в затылок. Пострадавший скончался на месте.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Стрелявший задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование данного дела продолжается. Для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося, проводится комплекс следственных действий, сбор и фиксация доказательной базы. Об этом корреспондентам НГА сообщили в СУ СК по Республике Алтай.