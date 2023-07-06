В Республике Алтай нашли несанкционированную свалку с трупами животных

Кучи отходов нашли около села Сугаш в Усть-Коксинском районе. Там обнаружили строительный мусор, пластик, бытовую технику, автомобильные шины, тары из-под моющих средств и даже трупы и шкуры животных.
Образцы почвы взяли лабораторные исследователи.
В результате выявили, что плодородный слой почвы содержит в избыточных количествах нефтепродукты, бензпирен и соли тяжелых металлов.
Следовательно, земля не пригодна для использования в сельскохозяйственном назначении.
Собственнику "Абайский" объявлено предостережение. Так же организация обязана очистить участок.
Ранее барнаульцы пожаловались на горы мусора в центре города.