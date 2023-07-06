6 июля
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Происшествия

В Республике Алтай нашли несанкционированную свалку с трупами животных

В июне специалисты Россельхознадзора обнаружили мусорку площадью более 1,8 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Россельхознадзора

Мусор, свалка.
Мусор, свалка.
unsplash.com

Кучи отходов нашли около села Сугаш в Усть-Коксинском районе. Там обнаружили строительный мусор, пластик, бытовую технику, автомобильные шины, тары из-под моющих средств и даже трупы и шкуры животных.

Образцы почвы взяли лабораторные исследователи.

В результате выявили, что плодородный слой почвы содержит в избыточных количествах нефтепродукты, бензпирен и соли тяжелых металлов.

Следовательно, земля не пригодна для использования в сельскохозяйственном назначении.

Собственнику "Абайский" объявлено предостережение. Так же организация обязана очистить участок.

Ранее барнаульцы пожаловались на горы мусора в центре города.

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