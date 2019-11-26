В Республике Алтай участились случаи бытового насилия

В Республике Алтай заметно участились сообщения правоохранительных органов о случаях так называемого бытового или семейного насилия, сообщают «Новости Горного Алтая».

Напал с ножом

26 ноября пресс-служба МВД по Республике Алтая сообщила о ЧП в Шебалинском районе. В полицию обратилась соседка супружеской пары: она услышала в их доме шум, крики и заподозрила неладное.

Прибывшие полицейские обнаружили женщину с резаными ранами рук и груди: перед этим она отбивалась и закрывалась от ножа, с которым на нее напал супруг, угрожавший убить.

Мужчина и женщина выпивали, потому муж вспомнил какие-то былые обиды и схватился за нож. Отметим, что ранее семейный тиран уже был судим за аналогичное преступление.

Полицейские направили потерпевшую в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Кроме того, по факту причинения телесных повреждений проводится проверка, результатом может стать возбуждение еще одного уголовного дела.

Нож. СС0

Избил на глазах ребенка

Еще один подобный случай произошел накануне в Горно-Алтайске. Здесь 34-летнего ранее судимого семейного дебошира не остановило даже то, что у жены на руках был ребенок — он все равно набросился на нее с кулаками.

Мужчина вернулся домой из питейного заведения в состоянии сильного алкогольного опьянения. В доме находилась его 38-летняя супруга с малолетними детьми. Пьяный мужчина устроил сцену ревности, обвинил жену в изменах и стал ее избивать.

«Повалив горожанку на пол, подозреваемый руками и ногами нанес многочисленные удары по ее лицу и телу. Побои сопровождались неоднократными словесными угрозами убийством», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Хорошенько поколотив женщину, мужчина заснул, а жертва обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кроме того, проводится проверка и по факту побоев.

Силуэт. Нож. Убийца СС0

Душил и угрожал убить

23 ноября сообщалось о том, что в Турочакском районе нетрезвый 32-летний мужчина душил и угрожал убить 34-летнюю сожительницу. Возбуждено уголовное дело по той же статье.

Пресс-служба республиканской прокуратуры, в свою очередь, сообщает об уже вынесенном приговоре по подобному делу: в конце августа 2019 года в селе Белый Ануй местный житель в ходе ссоры со своей сожительницей, с целью запугать и вызвать у нее чувство страха за свою жизнь, взял в руки нож и, направив лезвие в ее сторону, высказал угрозу убийством.

Обвиняемый также был ранее судим. Суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Семь лет за убийство насильника

Недавно проведенное «Новой газетой» исследование показало, что 79% осужденных за убийство женщин защищались от агрессии со стороны своих родных или партнеров. Но их все равно отправили в колонии на долгие годы.

Похожий случай только что произошел и в Республике Алтай: 23-летнюю мать двоих детей из села Иогач приговорили к семи годам лишения свободы: она ударила ножом в сердце напавшего на нее с кулаками 32-летнего сожителя.