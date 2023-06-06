В Республике Алтай загорелась сауна на турбазе

Сообщение о пожаре поступило спасателям 5 июня в 7:52. На место происшествия приехали 13 пожарных и четыре единицы техники.
На месте возгорания работали три человека газодымозащитной службы. Пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение сработали оперативно.
Отдыхающих в сауне и хамаме, где и был очаг возгорания, на момент прибытия пожарных не было. Персонал самостоятельно эвакуировался.
Из-за позднего обнаружения очага пламени огонь распространился на площадь 100 кв. м. В результате пожарные быстро ликвидировали пламя.
Пострадавших и погибших нет, а причину выясняют.
Ранее 45 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за пожара на подстанции.