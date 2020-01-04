В результате обрушения заснеженной крыши в Барнауле смяло четыре автобуса

В ГУ МЧС по Алтайскому краю не зря предупреждают о необходимости очищать крыши зданий от снега и льда. В автобусном парке предприятия «Алтранс» под тяжестью зимних осадков рухнула крыша, сообщает телекомпания «Вести-Алтай».