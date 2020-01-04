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Происшествия

В результате обрушения заснеженной крыши в Барнауле смяло четыре автобуса

В ГУ МЧС по Алтайскому краю не зря предупреждают о необходимости очищать крыши зданий от снега и льда. В автобусном парке предприятия «Алтранс» под тяжестью зимних осадков рухнула крыша, сообщает телекомпания «Вести-Алтай».

Сход снега с крыши.
Сход снега с крыши.
ССО.

В результате ЧП железобетонные блоки раздавили четыре стоявших на ремонте автобуса. Два из них спишут — они не полежат восстановлению, а еще двум автобусам требуется теперь капитальный ремонт. К счастью, никто из работников предприятия «Алтранс» не пострадал.

В «Алтрансе» называют две причины произошедшего — ветхое здание автопарка и скопившийся на крыше снег.

Накануне специалисты МЧС России обратились к руководителям всех организаций, управляющих компаний, а также владельцев частных жилых домов с просьбой провести проверку крыш на наличие, опасно свисающих снежных масс и сосулек, а также организовать их уборку.

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