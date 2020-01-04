В результате обрушения заснеженной крыши в Барнауле смяло четыре автобуса

В результате ЧП железобетонные блоки раздавили четыре стоявших на ремонте автобуса. Два из них спишут — они не полежат восстановлению, а еще двум автобусам требуется теперь капитальный ремонт. К счастью, никто из работников предприятия «Алтранс» не пострадал.
В «Алтрансе» называют две причины произошедшего — ветхое здание автопарка и скопившийся на крыше снег.
Накануне специалисты МЧС России обратились к руководителям всех организаций, управляющих компаний, а также владельцев частных жилых домов с просьбой провести проверку крыш на наличие, опасно свисающих снежных масс и сосулек, а также организовать их уборку.