3 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В рыбных консервах популярного производителя нашли двойную норму мышьяка

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушение в партии консервированной печени трески, произведенной компанией «Русский рыбный мир». Эта компания является лидером по прибыли в своем сегменте.

Известно, что в консервах обнаружили двукратное превышение нормы содержания мышьяка. Об этом сообщило территориальное подразделение Россельхознадзора газете «Известия».

Ведомство не смогло изъять товар из оборота, так как он отсутствовал на складах владельца. Мышьяк обнаружили в партии весом 168 кг (672 банки).

Генеральная прокуратура ограничилась вынесением предостережения.

С начала 2024 года Россельхознадзор отобрал 239 проб рыбных консервов, и в трех случаях было выявлено превышение нормы мышьяка. В 2023 году было отобрано 755 проб, и только в одном случае было зафиксировано превышение нормы мышьяка. А в 2022 году таких нарушений при отборе 685 проб не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что вслед за Хакасией и на Алтае нашли мышьяк в выращенных в теплицах овощах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Мюзикл «Хан Алтай»
Большая раскраска в Барнауле
Закрытие органного сезона
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость