Южное межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушение в партии консервированной печени трески, произведенной компанией «Русский рыбный мир». Эта компания является лидером по прибыли в своем сегменте.

Известно, что в консервах обнаружили двукратное превышение нормы содержания мышьяка. Об этом сообщило территориальное подразделение Россельхознадзора газете «Известия».

Ведомство не смогло изъять товар из оборота, так как он отсутствовал на складах владельца. Мышьяк обнаружили в партии весом 168 кг (672 банки).

Генеральная прокуратура ограничилась вынесением предостережения.

С начала 2024 года Россельхознадзор отобрал 239 проб рыбных консервов, и в трех случаях было выявлено превышение нормы мышьяка. В 2023 году было отобрано 755 проб, и только в одном случае было зафиксировано превышение нормы мышьяка. А в 2022 году таких нарушений при отборе 685 проб не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что вслед за Хакасией и на Алтае нашли мышьяк в выращенных в теплицах овощах.

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