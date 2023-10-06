Панику заказывали? Выдра и крыса на борту самолета дико напугали пассажиров

Выдру и крысу контрабандой пронесли в салон самолета в ручной клади.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Бангкока на Тайвань, пишет Daily Mail. Животные сбежали. Бортпроводники пытались поймать их. Одного из членов экипажа укусила крыса, указывает Lenta.ru.

Пассажиры запаниковали.

Полиция обыскала самолет после посадки лайнера. И на борту также была обнаружена сумка, в которой находились 28 звездчатых черепах, змея, сурок, две выдры и два неизвестных грызуна.

Ведется разбирательство.

Ранее крупнейший международный аэропорт завалило чемоданами.

Пассажиры были вынуждены путешествовать с ручной кладью, чтобы их вещи не потерялись.

Руководство аэропорта принесло свои извинения. Однако путешественники продолжают ругать коммерческую авиацию за то, что там не предусмотрели большого наплыва пассажиров после начала летних отпусков.

Между тем пьяного дебошира задержали в барнаульском аэропорту и оштрафовали.