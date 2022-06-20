Крупнейший международный аэропорт завалило чемоданами

В аэропорту «Хитроу» произошел чемоданный хаос. Крупнейший международный аэропорт Лондона забит багажом из-за неисправности в системе регистрации, сообщает РЕН ТВ.

Тысячи чемоданов, сумок и рюкзаков лежат прямо в терминале аэропорта. Пассажиры улетали налегке.

И получить свои вещи смогут в лучшем случае через несколько дней.

Трудности начались еще в период пандемии коронавирусной инфекции. Произошли массовые увольнения сотрудников. После этого аэропорт до сих пор испытывает катастрофическую нехватку рабочих рук, указывает bfm.ru.

Пассажиры вынуждены путешествовать с ручной кладью, чтобы их вещи не потерялись.

Руководство аэропорта принесло свои извинения. Однако путешественники продолжают ругать коммерческую авиацию за то, что там не предусмотрели большого наплыва пассажиров после начала летних отпусков.

Между тем пьяного дебошира задержали в барнаульском аэропорту и оштрафовали.