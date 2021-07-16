В России будут судить пятерых граждан Литвы, которые привезли из Эквадора не бананы, а кокаин

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение в отношении граждан Литовской Республики, которые завезли в Санкт-Петербург из Эквадора 472 кг наркотиков.

О необычном международном уголовном деле сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

Обвинение выдвинуто в отношении Игориса Григаса, Георгия Радомирова, Ивана Радомирова, Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса. Им грозит внушительный тюремный срок по нескольким статьям УК РФ.

В январе 2013 года, по данным следствия, Игорис Григас создал преступную группу с целью контрабандной поставки в Россию наркотиков из Эквадора.

Всю группу задержали в апреле 2019 года. За шесть лет они успели совершить 15 крупных операций, в том числе поставку кокаина общим весом 472 кг «с целью дальнейшего сбыта на территории России».

Литовское дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.