16 июля 15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В России будут судить пятерых граждан Литвы, которые привезли из Эквадора не бананы, а кокаин

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение в отношении граждан Литовской Республики, которые завезли в Санкт-Петербург из Эквадора 472 кг наркотиков.

Вильнюс, Литва.
Вильнюс, Литва.
СС0

О необычном международном уголовном деле сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

Обвинение выдвинуто в отношении Игориса Григаса, Георгия Радомирова, Ивана Радомирова, Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса. Им грозит внушительный тюремный срок по нескольким статьям УК РФ.

В январе 2013 года, по данным следствия, Игорис Григас создал преступную группу с целью контрабандной поставки в Россию наркотиков из Эквадора.

Всю группу задержали в апреле 2019 года. За шесть лет они успели совершить 15 крупных операций, в том числе поставку кокаина общим весом 472 кг «с целью дальнейшего сбыта на территории России».

Литовское дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость