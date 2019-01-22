В России 63-летняя осужденная избила сотрудницу колонии

Инцидент произошел в последний день 2018 года.
«63-летняя осужденная, находясь в помещении камеры отряда строгих условий отбывания наказания, не желая подчиниться законным требованиям, руками и опорной тростью нанесла сотруднице учреждения удары по различным частям тела», — говорится в сообщении СКР.
А 18-летняя заключенная за день до этого также отказалась подчиняться законным требованиям (в чем именно они выражались, не уточняется).
«Держа в руках деревянную палку, высказала в отношении сотрудника учреждения угрозу применения насилия. После того, как сотрудник стал пресекать ее незаконные действия, ногами нанесла удары по телу последнего», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Законодательством за совершение таких действий предусмотрено наказание на срок до 5 лет лишения свободы, пишет znak.com.
63-летняя заключенная отбывает наказание за убийство, а 18-летняя — за кражи.