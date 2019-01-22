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Происшествия
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В России 63-летняя осужденная избила сотрудницу колонии

На Камчатке 63-летнюю и 18-летнюю осужденных женской исправительной колонии № 7 подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Инцидент произошел в последний день 2018 года.

«63-летняя осужденная, находясь в помещении камеры отряда строгих условий отбывания наказания, не желая подчиниться законным требованиям, руками и опорной тростью нанесла сотруднице учреждения удары по различным частям тела», — говорится в сообщении СКР.

А 18-летняя заключенная за день до этого также отказалась подчиняться законным требованиям (в чем именно они выражались, не уточняется).

«Держа в руках деревянную палку, высказала в отношении сотрудника учреждения угрозу применения насилия. После того, как сотрудник стал пресекать ее незаконные действия, ногами нанесла удары по телу последнего», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Законодательством за совершение таких действий предусмотрено наказание на срок до 5 лет лишения свободы, пишет znak.com.

63-летняя заключенная отбывает наказание за убийство, а 18-летняя — за кражи.

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