В России на выставке современного искусства произошла массовая драка

В Архангельске на острове Кего после открытия выставки современного искусства произошел конфликт между между местными жителями и организаторами культурного мероприятия.

Конфликт случился 24 июля на почве разных взглядов на современное искусство. Поругались жители острова и приезжие.

Установлено, что к врачам обратились два участника драки: один получил ушибы, другой — ожоги от газового баллончика.

«Часть участников конфликта в настоящее время уже установлены. От написания заявлений в органы внутренних дел они отказались», — сообщает региональное управление МВД.

Как сообщили «Интерфаксу» источники, организаторы инсталляций в заброшенном коровнике поселка, зная о возможном конфликте, не обращались в органы внутренних дел с просьбой об обеспечении общественного порядка.