В России подростки хотели устроить массовое убийство в школе

Двое 16-летних подростков готовили преступление в школе № 1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах.

Подростки, готовясь к нападению, в том числе изучали в интернете материалы по массовому расстрелу в школе «Колумбайн» в США.

Оба подростка — из неблагополучных семей, у них были плохие отношения со сверстниками. Молодые люди познакомились в соцсетях — в группах, посвященных «Колумбайну». Подростки планировали устроить массовое убийство и взрывы 2 сентября, отметил источник интернет-ресурса.

«Они активно искали взрывчатку, и намерения у них были очень серьезные. Собирались всех закрыть, расстрелять и взорвать. Но силовики вовремя среагировали», — сообщил собеседник.

По информации регионального издания «Между строк», ситуация обсуждалась на совещании директоров городских школ, где в качестве одной из предупредительных мер предложили установить в учебных заведениях турникеты.

Собеседник добавил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц, пишет bfm.ru.

В пресс-службах управлений ФСБ и СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Что такое «Колумбайн»?

Трагедия в школе «Колумбайн» произошла в штате Колорадо в апреле 1999 года. Ученики старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд в своей школе убили 13 человек и ранили 24. Они были вооружены обрезами. При помощи самодельных бомб они попытались взорвать школьную столовую, но не смогли. Харрис и Клиболд покончили с собой.