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Происшествия

В России после взрыва в суши-баре загорелся жилой дом

В Нижнем Новгороде после взрыва газа загорелся жилой дом, сообщает ТАСС.

Взрыв.
Взрыв.
pixabay.com.

Ударной волной выбило стекла на припаркованных рядом автомобилях. По данным МЧС, взорвался бытовой газ на цокольном этаже здания, где находится суши-бар.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров и частичным обрушением», — сказал собеседник агентства.

Спасатели эвакуируют людей.

В региональном правительстве уточнили, что взрыв произошел в пристройке к зданию, пишет Lenta.ru. Местная транспортная компания выделила автобусы для перевозки людей в ближайший пункт размещения — школу.

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