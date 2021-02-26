В России после взрыва в суши-баре загорелся жилой дом

Ударной волной выбило стекла на припаркованных рядом автомобилях. По данным МЧС, взорвался бытовой газ на цокольном этаже здания, где находится суши-бар.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров и частичным обрушением», — сказал собеседник агентства.
Спасатели эвакуируют людей.
В региональном правительстве уточнили, что взрыв произошел в пристройке к зданию, пишет Lenta.ru. Местная транспортная компания выделила автобусы для перевозки людей в ближайший пункт размещения — школу.