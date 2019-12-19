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Происшествия

В России при эвакуации детского сада умерла воспитательница

В Биробиджане воспитательница детского сада № 24 умерла во время эвакуации детей из-за сообщений о минировании, сообщает ТАСС.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

«После того, как поступила информация о минировании детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — сообщила пресс-служба администрации Биробиджана.

Специалисты выясняют причину смерти работника детсада.

Ранее сообщалось, что из-за информации о заложенных взрывных устройствах эвакуированы 72 детских сада в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, пишет polit.ru. Сообщения о минировании поступили в детские сады Хабаровского края, Еврейской АО и Амурской области, эвакуированы десятки учреждений.

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