В России провалился под лед автомобиль с тремя людьми

На Байкале провалился под лед легковой автомобиль Toyota, в нем находились люди, сообщает " Лента.ру ".

Люди самостоятельно выбрались из машины и оказались на морозе.

Спасатели нашли их и доставили до берега, но от медицинской помощи люди отказались.

Ранее сотрудник российской ГЭС провалился в ущелье на 30 метров и выжил.