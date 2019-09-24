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Происшествия

В России резко выросло число исчезнувших детей

В 2019 году число родительских обращений в полицию, связанных с исчезновению детей, заметно возросло. Об этом сообщили 23 сентября в Следственном комитете России.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

За 6 месяцев было подано около 8400 таких заявлений. Тогда как за весь прошлый год — 13 700. Местонахождение детей, как правило, быстро устанавливается. На сегодняшний день в стране осталось лишь 98 «потеряшек».

Как пишет РБК, наибольшее количество несовершеннолетних детей, находящихся в розыске, зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

В Следкоме РФ заявляют, что большинство пропаж детей связаны с невнимательностью, безответственностью или безалаберностью родителей. Многие случаи исчезновений можно было легко предупредить.

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