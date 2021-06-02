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Происшествия

В России зафиксировали более 150 мошеннических туристических сайтов

С марта по май 2021 года в России зафиксировано более 150 фишинговых сайтов, связанных с путешествиями, бронированием билетов и гостиниц, пишут «Известия» со ссылкой на Infosecurity a Softlne Company.

Турист. Отпуск.
Турист. Отпуск.
unsplash.com

Активность подобных ресурсов распределялась равномерно с марта по май.

Ранее поддельных порталов, ориентированных на туристов, практически не было — ни в пандемийном 2020 году, в разгар карантина, ни в 2019 году, отметил заместитель гендиректора компании Игорь Сергиенко.

«Весной 2021-го россияне проявили особый интерес к поездкам по мере снятия коронавирусных ограничений. Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники. Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров. При этом в начале весны особой популярностью пользовались ресурсы-подделки агрегаторов дешевых билетов», — рассказал эксперт.

Фейковые сайты стали основным каналом кражи данных россиян, которые затем могут использоваться мошенниками для платежей в интернете, подтвердили в банках.

Рост количества фишинговых сайтов в сфере путешествий связан с появлением новых способов их создания, полагает старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров, пишет bfm.ru. У преступников стало популярно использовать специальные телеграм-боты, позволяющие по заданным параметрам легко генерировать фейковые страницы с оплатой интернет-услуги под известными брендами.

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