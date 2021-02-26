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Происшествия

В российском аэропорту экстренно приземлился Boeing, выполнявший трансконтинентальный рейс

26 февраля в аэропорту Шереметьево приземлился трансконтинентальный Boeing 777, выполнявший грузопассажирский рейс, сообщает «Интерфакс».

Boeing 777
Boeing 777
Dmitry A. Mottl/CC BY-SA 3.0/Викисклад

Самолет летел по маршруту Гонконг — Мадрид.

Командир лайнера сообщил об отказе одного из каналов управления левым двигателем. В связи с этим он запросил экстренную посадку.

Воздушное судно благополучно приземлилось, пишет polit.ru. Пострадавших нет.

Ранее компания Boeing рекомендовала остановить полеты авиалайнеров 777 модели, оснащенные двигателями Pratt & Whitney 4000−112, после инцидента 21 февраля.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 777 совершил вынужденную посадку в аэропорту Денвера — в полете загорелся один из двигателей. Крупные детали обшивки упали на жилые дома, а также на футбольное поле.

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