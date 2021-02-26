В российском аэропорту экстренно приземлился Boeing, выполнявший трансконтинентальный рейс

Самолет летел по маршруту Гонконг — Мадрид.
Командир лайнера сообщил об отказе одного из каналов управления левым двигателем. В связи с этим он запросил экстренную посадку.
Воздушное судно благополучно приземлилось, пишет polit.ru. Пострадавших нет.
Ранее компания Boeing рекомендовала остановить полеты авиалайнеров 777 модели, оснащенные двигателями Pratt & Whitney 4000−112, после инцидента 21 февраля.
Напомним, пассажирский лайнер Boeing 777 совершил вынужденную посадку в аэропорту Денвера — в полете загорелся один из двигателей. Крупные детали обшивки упали на жилые дома, а также на футбольное поле.