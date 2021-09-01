1 сентября 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В российском аэропорту перепутали гробы с телами женщин

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после того, как в аэропорту Пулково перепутали гробы.

Аэропорт "Пулково".
Аэропорт "Пулково".
pulkovoairport.ru

В них были тела девушек из разных регионов. Предварительно, мужчина перевозил тело умершей супруги. Он сдал гроб сдал в грузовой терминал, а получил в аэропорту Краснодара.

Уже на похоронах, на месте захоронения, он обнаружил, что в гробу лежит тело другого человека.

В одном из гробов было тело 37-летней жительницы Краснодарского края, в другом — девушки возрастом около 20 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Обе скончались в Санкт-Петербурге, обеих должны были транспортировать в разные регионы России. Предположительно, сотрудник грузового терминала неправильно промаркировал гробы при оформлении. Поэтому супруг женщины улетел в Краснодар с другим грузом.

Прокуратура после проверки даст оценку всем обстоятельствам, пишет polit.ru. При необходимости прокуроры примут меры в отношении сотрудников аэропорта.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость