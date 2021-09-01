В российском аэропорту перепутали гробы с телами женщин

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после того, как в аэропорту Пулково перепутали гробы.

В них были тела девушек из разных регионов. Предварительно, мужчина перевозил тело умершей супруги. Он сдал гроб сдал в грузовой терминал, а получил в аэропорту Краснодара.

Уже на похоронах, на месте захоронения, он обнаружил, что в гробу лежит тело другого человека.

В одном из гробов было тело 37-летней жительницы Краснодарского края, в другом — девушки возрастом около 20 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Обе скончались в Санкт-Петербурге, обеих должны были транспортировать в разные регионы России. Предположительно, сотрудник грузового терминала неправильно промаркировал гробы при оформлении. Поэтому супруг женщины улетел в Краснодар с другим грузом.

Прокуратура после проверки даст оценку всем обстоятельствам, пишет polit.ru. При необходимости прокуроры примут меры в отношении сотрудников аэропорта.