23 января
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Происшествия

В российском городе более 110 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Более 110 тыс. человек остались без электричества в Уссурийске (Приморский край). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.

Электричество. Лампочка.
Электричество. Лампочка.
pexels.com

Электроснабжение отключили в 380 многоквартирных домах. Также без света остались более 3 тыс. частных домов и 120 объектов социальной инфраструктуры.

«В настоящее время коммунальная услуга не предоставляется более 110 тыс. граждан. Аварийное отключение произошло около 07:00 (00:00 мск) 23 января 2023 года», — отмечают в сообщении.

Прокуратура проводит проверку. Восстановление электроснабжения находится на контроле ведомства.

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