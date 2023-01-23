В российском городе более 110 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Электроснабжение отключили в 380 многоквартирных домах. Также без света остались более 3 тыс. частных домов и 120 объектов социальной инфраструктуры.
«В настоящее время коммунальная услуга не предоставляется более 110 тыс. граждан. Аварийное отключение произошло около 07:00 (00:00 мск) 23 января 2023 года», — отмечают в сообщении.
Прокуратура проводит проверку. Восстановление электроснабжения находится на контроле ведомства.
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