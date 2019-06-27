В российском городе силовики предотвратили мощный теракт

Как пишет РИА Новости, житель Саратова приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.
Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.
При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали.