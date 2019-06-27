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Происшествия

В российском городе силовики предотвратили мощный теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член запрещенной в России организации «Исламского государства», сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Боевик, террорист с ножом.
Боевик, террорист с ножом.
СС0

Как пишет РИА Новости, житель Саратова приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали.

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