В российском городе услышали звук, похожий на взрыв

Звук услышали сразу в нескольких частях города, а также в Батайске. По словам очевидцев, от звуковой волны сработали сигнализации у автомобилей на парковке.
Причину грохота назвал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.
«Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Прошу сохранять спокойствие», — сообщил губернатор.
Ранее неизвестный взрыв в Тульской области оставил полуметровую воронку.