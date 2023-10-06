6 октября
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Происшествия

В российском колледже студентки обвиняют преподавателя в домогательствах

В Башкортостане девушки обвинили учителя в сексуальных домогательствах, сообщает Mash Batash.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

В конце сентября одна из студенток башкирского колледжа пришла к директору и попросила уволить учителя ОБЖ и физкультуры. Она рассказала, что преподаватель закрыл ее в кабинете и пытался приставать.

Мужчина утверждал, что его оклеветали.

Но жалобы поступили и от других девушек. Одна из них записала на диктофон предложение учителя заняться с ней сексом.

Он уволился, но продолжил говорить, что студентки врут.

Ранее стало известно, сколько людей подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте в Алтайском крае.

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