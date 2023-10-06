В российском колледже студентки обвиняют преподавателя в домогательствах

В конце сентября одна из студенток башкирского колледжа пришла к директору и попросила уволить учителя ОБЖ и физкультуры. Она рассказала, что преподаватель закрыл ее в кабинете и пытался приставать.

Мужчина утверждал, что его оклеветали.

Но жалобы поступили и от других девушек. Одна из них записала на диктофон предложение учителя заняться с ней сексом.

Он уволился, но продолжил говорить, что студентки врут.

Ранее стало известно, сколько людей подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте в Алтайском крае.