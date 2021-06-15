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Происшествия

В российском регионе около 20 парней забросали отдел полиции булыжниками

В Чернышевске Забайкальского края завели уголовные после того, как толпа молодых людей бросала камни в отдел полиции, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В одном из местных магазинов несколько пьяных парней начали распивать спиртные напитки, мешать продавцам и покупателям. Так как они не реагировали на сотрудников магазина, те вызвали полицию. Однако молодые люди также проигнорировали сотрудников Росгвардии.

Двух нарушителей отвезли в отдел полиции. Другие участники конфликта сопротивлялись и оскорбляли правоохранителей. Затем около 20 человек пришли к отделу полиции и стали бросать камни в здание. В результате они повредили одно окно, пишет polit.ru.

Следственный комитет открыл уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее в Алтайском крае школьники закидали камнями поезда.

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