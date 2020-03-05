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Происшествия

В российской армии стало меньше дедовщины, но больше секса

Военные следователи констатируют значительное снижение числа случаев неправомерного применения силы между военнослужащими и дедовщины.

Армия.
Армия.
Михаил Хаустов

«Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладства по отношению к подчиненным снизилось на 17,6%, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими — на 3%", — приводит статистику «Интерфакс».

Как следствие этого, число военнослужащих, пострадавших от нарушений уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства, уменьшилось на 7,6%.

Между тем, по данным СК, в 2019 году среди военнослужащих увеличилось число учтенных преступлений против половой неприкосновенности. Но цифры не приводятся, пишет severpost.ru.

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