В российской армии стало меньше дедовщины, но больше секса

«Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладства по отношению к подчиненным снизилось на 17,6%, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими — на 3%", — приводит статистику «Интерфакс».
Как следствие этого, число военнослужащих, пострадавших от нарушений уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства, уменьшилось на 7,6%.
Между тем, по данным СК, в 2019 году среди военнослужащих увеличилось число учтенных преступлений против половой неприкосновенности. Но цифры не приводятся, пишет severpost.ru.