В Ростове-на-Дону проверяют сообщения о массовой смерти пациентов из-за дефицита кислорода в госпитале

Шокирующую информацию о гибели 13 пациентов ковидного госпиталя Ростова-на-Дону, скончавшихся в течение суток из-за нехватки в больнице кислорода, проверит Росздравнадзор, сообщает Medportal.ru . Ее опубликовали 21 октября на портале 161.ru . Источники портала утверждают: задохнувшиеся пациенты были в тяжелом состоянии, но по крайней мере трое из них могли бы выздороветь — если бы не дефицит кислорода.

В чем суть сообщений?

12 октября пациенты ковидного госпиталя горбольницы № 20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом, сказал высокопоставленный источник в системе здравоохранения города порталу 161.ru.

«Кислорода не хватало, а 12 октября его не было два часа на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — рассказал собеседник издания.

Он также сказал, что пять человек умерли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя, указывает «Дождь». В целом СМИ утверждают, что погибли 13 человек. 13 смертей в сутки — это в два раза больше среднего показателя для этой больницы, пишет «Новая газета».

Коронавирус. Pixabay.com

Кто-то это подтвердил?

Два работающих в «красной» зоне сотрудника горбольницы подтвердили, что пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа.

Медики сказали, что из-за проблем со снабжением кислородом сотрудники были вынуждены постоянно перераспределять кислород, снижать его концентрацию в смеси и временно отключать их от аппаратов, чтобы помочь более тяжелым пациентам.

Один из медиков объяснил, все 13 погибших пациентов были в очень тяжелом состоянии. Но как минимум троих можно было бы спасти. Если бы не перебои с кислородом.

Коронавирус. Pixabay.com

Что говорят чиновники?

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону редакции 161.ru подтвердили, что 12 октября больнице № 20 действительно скончались 13 пациентов. Но точная причина их смерти выяснится в ходе патологоанатомической экспертизы.

В городском управлении здравоохранения заверили, что медучреждение обеспечено резервным кислородом.

В региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции информацию о единовременной гибели пациентов от нехватки кислорода назвали фейком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию «РИА Новости», назвав ее «очень тревожной».

«Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности и проведут необходимое разбирательство», — сказал Песков.

В обстоятельствах разбирается Росздравнадзор, проверка проводится по поручения министра здравоохранения России.