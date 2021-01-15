В Рубцовске будут судить директора завода, где рабочему оторвало руку

Директора одного из рубцовских предприятий будут судить за нарушение правил безопасности. Во время работы одному из сотрудников оторвало руку.

Директор нарушил правила охраны труда при ведении демонтажных работ, не обеспечил обучение и проверку знаний, а также не провел инструктаж подчиненному сотруднику.

В мае 2020 года при демонтаже котельного оборудования произошел срыв натяжного троса на территории завода в Рубцовске, травмировав руку подсобному рабочему.

«Потерпевший получил телесные повреждения в виде ампутации руки, которые причинили ему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело передали в суд. Виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.