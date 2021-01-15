В Рубцовске будут судить директора завода, где рабочему оторвало руку

Директор нарушил правила охраны труда при ведении демонтажных работ, не обеспечил обучение и проверку знаний, а также не провел инструктаж подчиненному сотруднику.
В мае 2020 года при демонтаже котельного оборудования произошел срыв натяжного троса на территории завода в Рубцовске, травмировав руку подсобному рабочему.
«Потерпевший получил телесные повреждения в виде ампутации руки, которые причинили ему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Уголовное дело передали в суд. Виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.