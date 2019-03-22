Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Рубцовске ищут мужчину, который пытался изнасиловать 15-летнюю дочь знакомого

В соцсетях распространяют полицейскую ориентировку на 37-летнего Виктора Морозова из Рубцовска. Он якобы совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетней. Подробности преступления стали известны паблику «Инцидент Рубцовк».

Здания в Рубцовске
Здания в Рубцовске
Анна Зайкова

По версии паблика, вечером рубцовчанин приехал в гости к своему знакомому в село Ракиты чтобы вместе с ним выпить. Через пару часов они оба поехали в гости еще к одному знакомому. Но в гость вернулся в первый дом под предлогом, что ему нужно зарядное устройство для телефона.

Там делала уроки 15-летняя дочь хозяина дома. Девочка запустила знакомого отца в дом, где он якобы накинулся на нее. Девочки смогла вырваться от пьяного мужчины и через окно босиком убежала к соседям, чтобы вызвать полицию.

В ориентировке говорится, что Морозов скрылся с места на своей серебристой Toyota Vista без заднего бампера с номером У525ТЕ22. По данным паблика, находящийся в розыске ранее судим, отец двух дочерей и сына.

На своей странице в ВК Виктор Морозов оставил матерный статус, к котором заявил о том, что ни в чем не виноват.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость