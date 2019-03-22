В Рубцовске ищут мужчину, который пытался изнасиловать 15-летнюю дочь знакомого

По версии паблика, вечером рубцовчанин приехал в гости к своему знакомому в село Ракиты чтобы вместе с ним выпить. Через пару часов они оба поехали в гости еще к одному знакомому. Но в гость вернулся в первый дом под предлогом, что ему нужно зарядное устройство для телефона.

Там делала уроки 15-летняя дочь хозяина дома. Девочка запустила знакомого отца в дом, где он якобы накинулся на нее. Девочки смогла вырваться от пьяного мужчины и через окно босиком убежала к соседям, чтобы вызвать полицию.



В ориентировке говорится, что Морозов скрылся с места на своей серебристой Toyota Vista без заднего бампера с номером У525ТЕ22. По данным паблика, находящийся в розыске ранее судим, отец двух дочерей и сына.

На своей странице в ВК Виктор Морозов оставил матерный статус, к котором заявил о том, что ни в чем не виноват.