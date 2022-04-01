1 апреля
﻿
Происшествия

В Рубцовске из-за фуры произошло жесткое двойное ДТП: один погиб и четверо пострадали

На выезде из Рубцовска в четверг поздно вечером, 31 марта, произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает «Инцидент Рубцовск».

ДТП на выезде из Рубцовска.
ДТП на выезде из Рубцовска.
vk.com/incident_rubtsovsk.

Авария произошла на 287-м километре, примерно километр в сторону Барнаула от перекрестка ЛДК.

«Один человек погиб и четверо пострадали», — рассказали в паблике.

По предварительным данным, водитель грузовика ехал со стороны Рубцовска и решил развернуться обратно.

При развороте фура практически полностью перегородила дорогу. В заднюю ось тягача въехал водитель Toyota Opa, при этом никто серьезно не пострадал.

«Пока водители фуры и легковушки разбирались в произошедшем, со стороны Рубцовска в них въехал водитель Toyota Tercel. Насмерть сбил водителя фуры. В машине тоже пострадали, один из них тяжелый», — уточнили в паблике.

Ранее на Алтае произошло массовое ДТП с участием грузовика, рейсового автобуса и четырех легковушек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость