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Происшествия

В Рубцовске из-за повреждения трубы без тепла остались больше 380 многоквартирных домов

На тепловыводе Южной тепловой станции Рубцовска 12 марта произошло повреждение. Без тепла остались сотни домов и несколько соцобъектов, пишет портал vrubcovske.ru.

Батарея.
Батарея.
Лидия Соколова

Для ремонта трубы диаметром 800 мм с 10:30 энергетики отключили часть потребителей: 383 многоквартирных жилых дома, 11 детских садов, 10 школ, 11 объектов здравоохранения, 160 частных домов.

Сейчас на месте работают 20 человек, используют и 8 единиц спецтехники. Как сообщили altapress.ru в «Сибирской генерирующей компании» (управляет станцией), тепловая система уже заполнена, идет восстановление гидравлических параметров. Это значит, что скоро батареи в квартирах рубцовчан снова станут теплыми.

Специалисты тепловой инспекции обходят социальные учреждений и жилые дома. Замеры показывают, что температура соответствует нормам СанПИН. В данный момент температура воздуха в Рубцовске составляет -1 градус.

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