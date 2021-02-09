В Рубцовске мошенники испугали пенсионерку и дистанционно украли у нее около 300 тыс. рублей

В полицию города обратилась 70-летняя женщина с заявлением о краже. В процессе разбирательства выяснилось, что деньги пенсионерка перевела сама, следуя инструкциям мошенников, пишет сообщество в ВК «Обратная сторона Рубцовска».

Злоумышленники позвонили пожилой рубцовчанке по телефону и представились сотрудниками службы безопасности банка. Ей сообщили, что некие мошенники пытаются снять с ее счета деньги, и стали убеждать перевести средства на так называемый резервный счет.

Долги. Деньги. altapress.ru

Пенсионерка не раз слышала о подобных звонках, тем не менее перепуганная женщина сняла 298 тыс. рублей, хранившиеся на счете, и перевела по продиктованному номеру телефона.

Полиция. altapress.ru

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В качестве профилактики в настоящее время в Алтайском крае проводятся профилактические действия в рамках мероприятия «Осторожно, мошенники!» Полицейские беседуют с гражданами и раздают памятки, где описаны самые распространенные способы мошенничества и даны рекомендации, как себя вести со злоумышленниками.