В Рубцовске мужчина хотел убить жену и поджечь квартиру, но вмешался сосед

В Рубцовске сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который угрожал жене расправой и поджогом квартиры. Пост с деталями происшествия появился на странице паблика «Инцидент. Рубцовск ».

К правоохранителям обратилась женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру пытался вломиться муж, с которым она находится в бракоразводном процессе. Мужчина угрожал рубцовчанке, что убьет ее и подожжет квартиру. В доказательство серьезности намерений даже продемонстрировал бутылку с керосином.

Росгвардия. 22.rosgvard.ru

На сообщение отреагировали сотрудники Росгвардии. На месте едва не случившейся трагедии они обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Сосед заявительницы рассказал, что он уговорил злоумышленника не исполнять задуманное. В итоге мужчина отказался от своих намерений и скрылся в неизвестном направлении.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия оперативно-следственную группу отдела полиции, сообщили приметы мужчины и начали искать злодея. Вскоре почти бывшего мужа заявительницы задержали и передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.