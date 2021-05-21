22 мая
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Происшествия

В Рубцовске мужчина хотел убить жену и поджечь квартиру, но вмешался сосед

В Рубцовске сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который угрожал жене расправой и поджогом квартиры. Пост с деталями происшествия появился на странице паблика «Инцидент. Рубцовск».

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

К правоохранителям обратилась женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру пытался вломиться муж, с которым она находится в бракоразводном процессе. Мужчина угрожал рубцовчанке, что убьет ее и подожжет квартиру. В доказательство серьезности намерений даже продемонстрировал бутылку с керосином.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

На сообщение отреагировали сотрудники Росгвардии. На месте едва не случившейся трагедии они обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Сосед заявительницы рассказал, что он уговорил злоумышленника не исполнять задуманное. В итоге мужчина отказался от своих намерений и скрылся в неизвестном направлении.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия оперативно-следственную группу отдела полиции, сообщили приметы мужчины и начали искать злодея. Вскоре почти бывшего мужа заявительницы задержали и передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

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