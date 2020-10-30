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Происшествия

В Рубцовске обнаружили тело неизвестного пятидесятилетнего мужчины

Информацией о страшной находке с подписчиками сообщества «Инцидент. Рубцовск» поделилась участница паблика.

В Рубцовске нашли тело мужчины.
В Рубцовске нашли тело мужчины.
"Инцидент. Рубцовск".

28 октября около четырех часов дня в районе улицы Урицкого на берегу реки Алей было найдено тело местного жителя 1969 года рождения.

Как сообщается, личность мужчины установлена, но более подробная информация пока не раскрывается.

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