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Происшествия

В Рубцовске обрушился свод коллектора

В одном из районов Рубцовска произошло обрушение свода коллектора. Специалисты уже работают на месте, пишет «Банкфакс» со ссылкой на руководителя МУП «Рубцовский водоканал» Евгения Зазнобина.

Коммунальные работы, коллектор.
Коммунальные работы, коллектор.
altapress.ru

Обрушение произошло на 15-метровом участке коллектора, недалеко от пересечения улиц Алтайской и Светлова. Диаметр трубы — 600 мм. Устранить проблему, по словам Евгения Зазнобина, планируют на следующей неделе. Специалисты используют временное решение: на коллектор установят металлический саркофаг, который затем забетонируют и завалят грунтом. Участок, по словам директора водоканала, по плану должны капитально отремонтировать в этом году, по документам предусмотрена полная замена.

Напомним, в Рубцовске 4 марта вводили режим повышенной готовности в связи с обрушением канализационного коллектора. На пораженном участке были расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы.

На месте этого ремонта 1 апреля произошло ДТП: автомобиль попал в образовавшийся провал на месте разрытого ремонтниками дорожного полотна, сев днищем на железобетонный колодец. Евгений Зазнобин сообщил, что это был единственный участок, где из-за дождя быстро просел грунт и образовался небольшой провал вокруг колодца, который рабочие уже устранили.

Евгений Зазнобин отметил, что претензий не было, обращений не поступало.

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