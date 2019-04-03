В Рубцовске обрушился свод коллектора

В одном из районов Рубцовска произошло обрушение свода коллектора. Специалисты уже работают на месте, пишет «Банкфакс» со ссылкой на руководителя МУП «Рубцовский водоканал» Евгения Зазнобина.

Обрушение произошло на 15-метровом участке коллектора, недалеко от пересечения улиц Алтайской и Светлова. Диаметр трубы — 600 мм. Устранить проблему, по словам Евгения Зазнобина, планируют на следующей неделе. Специалисты используют временное решение: на коллектор установят металлический саркофаг, который затем забетонируют и завалят грунтом. Участок, по словам директора водоканала, по плану должны капитально отремонтировать в этом году, по документам предусмотрена полная замена.

Напомним, в Рубцовске 4 марта вводили режим повышенной готовности в связи с обрушением канализационного коллектора. На пораженном участке были расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы.

На месте этого ремонта 1 апреля произошло ДТП: автомобиль попал в образовавшийся провал на месте разрытого ремонтниками дорожного полотна, сев днищем на железобетонный колодец. Евгений Зазнобин сообщил, что это был единственный участок, где из-за дождя быстро просел грунт и образовался небольшой провал вокруг колодца, который рабочие уже устранили.

Евгений Зазнобин отметил, что претензий не было, обращений не поступало.