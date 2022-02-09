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Происшествия

В Рубцовске парень подорвался на гранате, которую «нашел у магазина»

В Рубцовске 22-летний местный житель получил множественные ранения после взрыва гранаты, сообщает LIFE.

Граната.
Граната.
t.me/brnl01.

Рубцовчанин заявил полицейским, что нашел боеприпас на улице.

«Как утверждает, гранату он заметил на обочине у магазина. Вещицу принес домой, тщательно скрывая ее от родителей. Далее он решил разобрать устройство прямо у себя в комнате, но в итоге произошел взрыв», — отмечает издание.

Правоохранители склоняются к версии, что парень сам собирал боеприпас.

К тому же, как отмечается, к приезду полиции в квартире все было чисто. Не исключено, что родители специально замели следы, чтобы выгородить сына.

Парня увезли в больницу с осколочными ранениями головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, а также открытым переломом руки.

По данным издания, решается вопрос о возбуждении дела в отношении рубцовчанина, имеющего судимость за «незаконное хранение наркотиков».

Ранее британскую гранату времен Первой мировой войны нашли возле села в Алтайском крае.

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