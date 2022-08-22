22 августа
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Происшествия

В Рубцовске пропала пенсионерка с русыми волосами

Пожилая жительница Рубцовска Вера Хоровцева пропала без вести. Об исчезновении 71-летней женщины с возможной потерей памяти сообщают паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Алтайского края» во «ВКонтакте».

Пенсионерка пропала в Рубцовске
Пенсионерка пропала в Рубцовске
vk.com/la_altay

Родственники пенсионерки уточнили, что она ушла из дома и не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно уже несколько дней — с 18 августа.

Пропавшая горожанка невысого роста (1,7 м), худая. У нее карие глаза и русые волосы с проседью.

Как отметили волонтеры, поиски ведут три дня. В частности, они обзвонили рубцовские больницы, но попадающих под описание гражданок туда поступало.

«Вера Анатольевна все еще не найдена, поиск продолжается, и нам очень нужны ваши глаза и внимательность, уважаемые горожане, посмотрите, пожалуйста. на ориентировку. Может быть, именно вы заметите одиноко идущую растерянную женщину и поможете ей вернуться домой, к родным, которые очень ее ждут», — говорится в тексте поста.

В случае наличии какой-либо информации о пропавшем человеке волонтеры просят сообщить ее, позвонив по телефону 8−800−700−54−52.

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